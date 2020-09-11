Тедеско: Жиго? Здорово, что другие клубы обращают внимание на игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал интерес к защитнику Самуэлю Жиго из-за границы.



«По поводу Жиго я говорил, что на данный момент перед нами стоят высокие цели и они всегда подразумевают сильных игроков. Самуэль является одним из лидеров. У нас много отличных игроков, таких как Айртон, Джордан, Понсе и так далее. Здорово, что другие клубы обращают внимание. Значит, мы на верном пути. Пока я тренер, я буду биться за своих ребят», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион». Французский клуб был готов заплатить за защитника € 15 млн, но «Спартак» ответил отказом.



Жиго пополнил ряды красно-белых в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за € 8 млн. Действующий контракт 26-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022.