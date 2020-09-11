Аркадиуш Милик попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в ближайшее время может перейти в «Тоттенхэм». Но лондонский клуб смущает трансферная стоимость польского форварда. Неаполитанцы рассчитывают получить за игрока € 30 млн, сообщает Evening Standard.
26-летний нападающий перешёл в «Наполи» из «Аякса» в 2016 году, клуб заплатил € 32 млн. В составе неаполитанцев Милик провёл 122 матча, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. В сезоне-2019/2020 на счету польского форварда 35 встреч и 14 забитых мячей.
Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Нападающий неаполитанцев стабильно привлекается в сборную Польши. В составе национальной команды Аркадиуш сыграл 51 матч, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость в € 32 млн.
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