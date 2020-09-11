Тедеско: «Спартак» ищет правого защитника. Он должен не уступать или превосходить Зобнина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации полузащитника Романа Зобнина, в настоящее время играющего на правом фланге обороны.



«По Зобнину сложилась интересная ситуация, как только он начал играть справа. Меня спрашивали, что я делаю и зачем это нужно. Напомню, почему я принял такое решение. Роман – прекрасный футболист и играет на разных позициях. Более того, я подошёл к нему и попросил об этой услуге, он вошёл в моё положение и с тех пор делает свою работу. Но я знаю, что он всеми силами хочет и мечтает вернуться в центр. Он там был рождён, и это его призвание.



И также ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. И, конечно, если мы такого игрока найдём, то он не должен будет уступать Роману на этой позиции, а то и быть лучше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.