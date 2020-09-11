Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.
«Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Эриксена и переключил своё внимание на Фекира.
Фекир с 2015 года вызывается в сборную Франции, с которой стал чемпионом мира в 2018 году. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Эриксен перешёл в «Интер» из английского «Тоттенхэма» зимой 2020 года, сумма трансфера составила € 20 млн.
- 11 сентября 2020
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