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Тедеско: для меня Кубок — важный турнир. Будем на сто процентов готовиться к «Родине»

Тедеско: для меня Кубок — важный турнир. Будем на сто процентов готовиться к «Родине»
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил важность Кубка России.

«Для меня Кубок – очень важный турнир. Чтобы в этом убедиться, вы можете посмотреть мою карьеру. Когда я работал в «Шальке», мы играли с командами из низших лиг. Не всегда такие матчи проходят просто. Такие команды выходят против крупного клуба, и, возможно, это их единственный шанс в жизни. В футболе подарков не бывает, мы будем на сто процентов готовиться к «Родине», у нас уже есть анализ этой команды. Повторюсь ещё раз, для меня это очень важный турнир», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России «Спартак» сыграет с «Родиной» и «Енисеем».

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