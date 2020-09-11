Федун: у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о трансферных предложениях, которые поступили московскому клубу.



«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году, нападающий Эсекьель Понсе присоединился к клубу годом позднее. Форвард Александр Кокорин перебрался в стан красно-белых минувшим летом, однако из-за травмы ещё не дебютировал за клуб.