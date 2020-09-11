Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину

Федун: у «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о трансферных предложениях, которые поступили московскому клубу.

«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году, нападающий Эсекьель Понсе присоединился к клубу годом позднее. Форвард Александр Кокорин перебрался в стан красно-белых минувшим летом, однако из-за травмы ещё не дебютировал за клуб.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020