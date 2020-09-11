Сигурдссон дал совет сборной России, как играть с Бельгией на Евро

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон рассказал о прошедших матчах сборной Исландии в Лиге наций и дал совет сборной России.



«Не таких результатов мы хотели и ждали. Но профессиональные футболисты должны уметь переключаться – со сборной на клуб и наоборот. Покинув национальную команду, я сразу внутренне перенастроился на чемпионат России.



Я думаю, прямо сейчас Бельгия – лучшая команда в Европе. Тот случай, когда рейтинг соответствует классу. У них на каждой позиции собраны звёзды мирового уровня.



Я не видел последних матчей российской сборной. Но если она проявит себя как целостная команда, вполне может добиться положительного результата. У России есть хорошие игроки, однако тут важна именно коллективная мобилизация всех сил. Ваша команда не раз демонстрировала её раньше.



Нужно максимально внимательно и плотно опекать их лучших игроков. А всем вместе – быть сплочённой, жёсткой командой, стоять друг за друга», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Два гола «Спартаку» ценнее одного – «Реалу». Настрой ЦСКА на дерби – в словах Сигурдссона Внутри дружеский совет сборной России – как играть с Бельгией.