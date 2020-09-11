Сигурдссон дал совет сборной России, как играть с Бельгией на Евро

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон рассказал о прошедших матчах сборной Исландии в Лиге наций и дал совет сборной России.
«Не таких результатов мы хотели и ждали. Но профессиональные футболисты должны уметь переключаться – со сборной на клуб и наоборот. Покинув национальную команду, я сразу внутренне перенастроился на чемпионат России.
Я думаю, прямо сейчас Бельгия – лучшая команда в Европе. Тот случай, когда рейтинг соответствует классу. У них на каждой позиции собраны звёзды мирового уровня.
Я не видел последних матчей российской сборной. Но если она проявит себя как целостная команда, вполне может добиться положительного результата. У России есть хорошие игроки, однако тут важна именно коллективная мобилизация всех сил. Ваша команда не раз демонстрировала её раньше.
Нужно максимально внимательно и плотно опекать их лучших игроков. А всем вместе – быть сплочённой, жёсткой командой, стоять друг за друга», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 11 сентября 2020
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
15:47
-
15:43
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:16
-
14:49
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:53
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:33
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:03