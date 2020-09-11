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Акинфеев — об инциденте с Веллитоном: смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Акинфеев — об инциденте с Веллитоном: смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о словах, которые он кричал бывшему нападающему «Спартака» Веллитону после полученной травмы.

«Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». Я прекрасно понимал, что это уже разрыв. Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, и опять больничная койка. Это просто были эмоции. Никакого не хотел обидеть. Никакой обиды и зла на Веллитона больше нет» — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.

28 августа 2011 года ЦСКА играл со «Спартаком» (2:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Акинфеев вышел далеко за штрафную и столкнулся с нападающим соперника Веллитоном, получив повреждение. У вратаря «армейцев» тогда диагностировали разрыв крестообразных связок, и голкипер был уверен, что нападающий целенаправленно играл в корпус.

Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. За карьеру вратарь провёл 641 матч, пропустил 562 мяча и сыграл 276 встреч на ноль. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности.

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