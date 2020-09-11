Тедеско: женщина в футбольном клубе? Для меня важно качество работы, а не пол и возраст

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как относится к такому явлению, как женщина в футбольном клубе, а также выразил удовлетворение работой молодых игроков красно-белых.



«Моё отношение к женщинам в футбольных клубах? У меня во главе угла всегда стоит качество работы, а пол и возраст для меня никогда не были важным фактором.



Я очень рад тому, как работают молодые футболисты, воспитанники нашей академии. Мы всегда в контакте с академией, второй командой и молодёжкой. Всегда встречаемся и обсуждаем молодое поколение. На данный момент с нами тренируются трое молодых футболистов. Важно растить свои кадры, поскольку купить очень просто, но всегда стоит помнить об анализе и том, как игрок вольётся в коллектив. Воспитанники всегда голодны и мотивированны, готовы к игре и терпеливы», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.