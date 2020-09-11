«Ростов» планирует отдать Плиева в аренду

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает вариант отдать в аренду защитника Константина Плиева, чтобы он имел постоянную игровую практику.

23-летний игрок является воспитанником владикавказского футбола. В феврале 2018 года Плиев перешёл в «Ростов» из «Волгаря». Клуб дважды отдавал защитника в аренду – в «Балтику» и «Рубин». В сезоне-2019/2020 игрок провёл 13 матчей и не отметился результативными действиями. Константин получил пять жёлтых карточек. Под занавес предыдущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги футболист перестал проходить в основной состав.

Действующий контракт Константина Плиева с «Ростовом» рассчитан до завершения сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 600 тыс.