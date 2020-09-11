Клопп отреагировал на информацию о возможном переходе Тьяго в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары.
«Если бы я изобрёл слово, которое прекращало бы распространение слухов, я бы уже разбогател. Я уже говорил, что Тьяго – отличный игрок? Здорово, что нас с ним связывают, но на этом всё. Хорошего игрока связывают с большим клубом, отлично. Всё, что я могу об этом сказать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба. Сообщалось, что главным претендентом на испанца является «Ливерпуль», а сам 29-летний хавбек также хочет присоединиться к красным.
Okko Спорт покажет матч «Ливерпуль» – «Лидс» 12 сентября, начало — в 19:30.
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