Акинфеев рассказал, как в ЦСКА восприняли отъезд и возвращение Гончаренко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как «армейцы» восприняли отъезд после поражения в матче с «Зенитом» (0:4) и возвращение главного тренера Виктора Гончаренко.



«В перерыве той игры было понятно, что Гончаренко уедет? Не знаю, кому там в перерыве это было понятно. У меня был свой план — чтобы нам восемь не забили. Нет, в перерыве никто не знал, мы после игры уже поняли. Не было какого-то прощания. Эмоции Гончаренко было видно. Он мне не сказал «Я поехал». Он был опустошён и раздавлен, как все мы.



Весь штаб остался, нам просто сказали, что на следующий день Овчинников будет проводить тренировку, все остались, все в штабе, все были. Восприняли так, будто он никуда не уезжал. Я так говорю не потому, что хочу кого-то прикрыть или сгладить какие-то углы. Так случилось. Не нужно внутри коллектива это копать. Нам нужно идти дальше, и мы дальше идём. Если бы футболисты начали какую-то историю на этой почве, я бы первый им по ушам дал, чтобы никуда это не разлеталось. Я считаю, что это неправильно. Человеку нужна поддержка. Любой может оказаться в неприятной ситуации», — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.

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