Чепчугов: если зимой не найду новую команду, объявлю о завершении карьеры

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о последней попытке вернуться в профессиональный футбол.
«После «Енисея» меня никуда не приглашали. Люди же тоже понимают, что прошёл год – он нигде. Прошло полтора-два – нигде. И уже понимают, что всё, человек закончил. Попробую подвести себя к зиме. Может, два-три года поиграю, как здоровья хватит.
ФНЛ – достаточно хороший турнир. К зиме набираю темпы, тренируюсь. Пока для себя, не загадывая на будущее. Зимой попробую войти в команду, но только в ФНЛ. Если не получится, официально объявлю о завершении карьеры. Хватит с меня.
Всё-таки понимаю, что 2,5 года – это не просто так, поэтому хочу дать себе больше времени, чтобы постепенно подводить себя, не форсируя подготовку. Посмотрим, не загадываю. Официально карьеру я не завершал. Зимой будет видно», — цитирует Чепчугова «Гол».
Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- 11 сентября 2020
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