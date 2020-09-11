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Неймар приступил к тренировкам после выздоровления от коронавируса

Неймар приступил к тренировкам после выздоровления от коронавируса
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что приступил к тренировкам с командой после выздоровления от коронавируса.

«Я вернулся к тренировкам, очень счастлив», — написал бразилец в "Твиттере".

Информация о заражении Неймара вирусом появилась 2 сентября. Напомним, что помимо него наличие инфекции было подтверждено у полузащитников парижан Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».

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