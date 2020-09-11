Моуриньо: «Тоттенхэм» не из тех, кто может потратить целое состояние на новых игроков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о клубах, принадлежащих олигархам и странам.
«На днях Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» не является клубом олигархов и не принадлежит к какой-либо стране. Мы — такие же, поэтому «Тоттенхэм» не из тех клубов, которые могут выйти на рынок и потратить целое состояние на игроков. £ 200 миллионов, которые «Челси» потратил на шесть трансферов? Для них хорошо, если клуб может это сделать, если это их приоритет… Они такие, какие они есть, делают то, что делают», — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что для некоторых команд, принадлежащих странам и олигархам, не столь важно, насколько неопределённым является будущее. Мы не можем изменить всё в одночасье и сказать: «Теперь мы будем вести себя как «Челси», — отметил Клопп.
- 11 сентября 2020
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