Наставник «Вест Бромвича» Билич — об Ивановиче: сделка будет оформлена в считаные часы

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич подтвердил, что защитник Бранислав Иванович подпишет контракт с клубом.
«Он был бы отличным дополнением для нас, команды, которая недавно получила повышение в классе. Он хороший игрок, Бранислав выиграл многое в своей карьере. Будем рады. Надеюсь, сделка скоро будет оформлена.
Думаю, это будет сделано в считаные часы. Для нас это будет отличным подписанием не только из-за его опыта, но и из-за качеств. Иванович сможет поделиться опытом не только с нашими защитниками, но и в целом с командой. Вот почему мы выбрали его как одну из наших главных целей. Надеюсь, это будет сделано сегодня", — цитирует Билича Birmingham Mail.
Напомним, «Чемпионат» сообщал о предстоящей сделке.
Ранее Иванович выступал за «Зенит». В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
- 11 сентября 2020
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