«Зенит» отказался купить полузащитника сборной Хорватии за € 25 млн

«Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу, сообщает Tuttomercatoweb.
Петербургский клуб сделал запрос на трансфер 25-летнего хорвата, «Кальяри» запросил за футболиста € 25 млн. «Зенит» считает сумму завышенной и будет рассматривать другие варианты усиления полузащиты.
1 сентября «Кальяри» выкупил трансфер Рога у «Наполи» за € 13 млн. В минувшем сезоне хорват провёл в Серии А 30 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключил своё внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».
Фекир с 2015 года вызывается в сборную Франции, с которой стал чемпионом мира в 2018 году. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Эриксен перешёл в «Интер» из английского «Тоттенхэма» зимой 2020 года, сумма трансфера составила € 20 млн.
- 11 сентября 2020
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