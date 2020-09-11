«Москва красно-синяя». ЦСКА представил ролик перед дерби со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик в преддверии московского дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

В видео приняли участие новички команды Адольфо Гайч, Бруно Фукс, Чидера Эджуке и Бактийор Зайнутдинов, а также главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

Видео можно посмотреть в "твиттере" московского клуба.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасёв.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. У «армейцев» в активе 10 баллов и пятая строчка.