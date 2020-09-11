В «Тамбове» прокомментировали слова Евсеева о проблемах с водителем автобуса

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева о проблемах с водителем автобуса.
«Поменяли водителя «Уфе», они уже едут в гостиницу. Всё хорошо», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Накануне наставник уфимцев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.
Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ранее прокомментировал информацию о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.
- 11 сентября 2020
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:29
-
17:16
-
17:07
-
16:45
-
16:36
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
15:47
-
15:43
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:16
-
14:49
-
14:42
-
14:36
-
14:35