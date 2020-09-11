В «Тамбове» прокомментировали слова Евсеева о проблемах с водителем автобуса

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева о проблемах с водителем автобуса.

«Поменяли водителя «Уфе», они уже едут в гостиницу. Всё хорошо», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне наставник уфимцев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.

Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.



Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ранее прокомментировал информацию о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.

Евсеев: фантастика! Сидим в саранском аэропорту — у водителя нет справки о тесте на ковид