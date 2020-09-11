Гаврилов: не уверен, что Кокорин будет играть в «Роме», это даже не «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Рому».



«Я не уверен, что Кокорин будет играть в «Роме». Это топовый клуб Италии, это даже не «Спартак», там своих местных пацанов навалом. Не могу сказать с большой уверенностью, что он выдержит там конкуренцию.



Даже если Александр с ними договорится на два-три года контракта, ему будет проблематично там находиться. Он будет получать деньги, но в спортивном плане он сможет всё потерять. Для футболиста очень плохо терять целый год», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому». Сумма отступных в контракте 29-летнего форварда для европейских клубов составляет € 6 млн.