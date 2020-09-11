Опубликовано расписание и список арбитров на 1-й тур элитного раунда Кубка России

С 15 по 23 сентября состоятся матчи 1-го тура элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/2021.
15 сентября (вторник)
«Зенит Иркутск» — «Химки»
Иркутск. Стадион «Труд». 18:00.
16 сентября (среда)
«Ленинградец» — «Уфа»
Рощино. Стадион «Рощино». 13:00.
«Машук-КМВ» — «Тамбов»
Пятигорск. Стадион «Центральный». 16:00.
«Волга» — «Урал»
Ульяновск. Стадион «Труд». 18:00.
«Звезда Пермь» — «Сочи»
Пермь. Стадион «Звезда». 19:00.
«Родина» — «Спартак»
Москва. Стадион «Открытие Арена». 19:00.
«Черноморец» — «Рубин»
Новороссийск. Стадион «Черноморец». 19:00.
17 сентября (четверг)
«Знамя» — «Ахмат»
Ногинск. Стадион «Знамя». 15:00.
23 сентября (среда)
«Салют Белгород» — «Арсенал»
Белгород. Стадион «Арсенал».
«Динамо Ставрополь» — «Ротор»
Ставрополь. Стадион «Динамо». 19:00.
В расписании указано местное время.
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