Опубликовано расписание и список арбитров на 1-й тур элитного раунда Кубка России

С 15 по 23 сентября состоятся матчи 1-го тура элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/2021.



15 сентября (вторник)



«Зенит Иркутск» — «Химки»



Иркутск. Стадион «Труд». 18:00.



16 сентября (среда)



«Ленинградец» — «Уфа»



Рощино. Стадион «Рощино». 13:00.



«Машук-КМВ» — «Тамбов»



Пятигорск. Стадион «Центральный». 16:00.



«Волга» — «Урал»



Ульяновск. Стадион «Труд». 18:00.



«Звезда Пермь» — «Сочи»



Пермь. Стадион «Звезда». 19:00.



«Родина» — «Спартак»



Москва. Стадион «Открытие Арена». 19:00.



«Черноморец» — «Рубин»



Новороссийск. Стадион «Черноморец». 19:00.



17 сентября (четверг)



«Знамя» — «Ахмат»



Ногинск. Стадион «Знамя». 15:00.



23 сентября (среда)



«Салют Белгород» — «Арсенал»



Белгород. Стадион «Арсенал».



«Динамо Ставрополь» — «Ротор»



Ставрополь. Стадион «Динамо». 19:00.



В расписании указано местное время.

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