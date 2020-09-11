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«Зенит» арендовал защитника «Туапсе»

«Зенит» арендовал защитника «Туапсе»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита-2» сообщила, что петербургский клуб арендует левого защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко.

«Футбольный клуб «Зенит» договорился с ФК «Туапсе» об аренде защитника Валентина Солодаренко до конца сезона!» — говорится в сообщении на странице клуба в «Твиттере».

19-летний Солодаренко — воспитанник академии «Краснодара». В минувшем сезоне футболист провёл в ПФЛ два матча, забил один гол.

Сообщалось, что «Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу. Петербургский клуб сделал запрос на трансфер 25-летнего хорвата, «Кальяри» запросил за футболиста € 25 млн. «Зенит» считает сумму завышенной и будет рассматривать другие варианты усиления полузащиты.

«Зенит» отказался купить полузащитника сборной Хорватии за € 25 млн
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