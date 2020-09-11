Давиташвили: «Краснодар» — сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать
Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ, в котором волгоградцы сыграют с «Краснодаром».
«Время в сборной прошло плодотворно. Я отыграл только один матч, но главное, что нам удалось достичь положительного результата — завоевать победу и ничью. Сейчас я уже готовлюсь вместе с «Ротором» к предстоящей игре с «Краснодаром».
Думаю, будет очень тяжёлый матч, потому что «Краснодар» — сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать, но это будет сложно. Дома нам нужен хороший результат! Очень приятно играть при такой серьёзной поддержке, без этой атмосферы футбола не существует", — приводит слова Давиташвили пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Ротор» сыграет с «Краснодаром» 13 сентября.
«Ротор» расторг контракт с Почивалиным. Он пришёл в клуб летом и не сыграл ни одного матча
- 11 сентября 2020
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:29
-
17:16
-
17:07
-
16:45
-
16:36
-
16:15
-
16:13
Партнерский контент