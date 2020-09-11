Давиташвили: «Краснодар» — сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ, в котором волгоградцы сыграют с «Краснодаром».



«Время в сборной прошло плодотворно. Я отыграл только один матч, но главное, что нам удалось достичь положительного результата — завоевать победу и ничью. Сейчас я уже готовлюсь вместе с «Ротором» к предстоящей игре с «Краснодаром».

Думаю, будет очень тяжёлый матч, потому что «Краснодар» — сильная команда. Как и любого соперника, их можно обыгрывать, но это будет сложно. Дома нам нужен хороший результат! Очень приятно играть при такой серьёзной поддержке, без этой атмосферы футбола не существует", — приводит слова Давиташвили пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Ротор» сыграет с «Краснодаром» 13 сентября.