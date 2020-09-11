«Спартак» уступил «Арсеналу» в молодёжном первенстве, «Локомотив» обыграл «Зенит»

Завершился первый тур молодёжного первенства России сезона-2020/2021.
В группе А «Спартак» уступил «Арсеналу» со счётом 1:0, «Динамо» забило три мяча «Чертаново» (3:1), «Ротор» проиграл «Ахмату» (0:2), «Тамбов» с комфортным преимуществом одержал победу в матче с «Сочи» (2:0), а «Краснодар» был чуть лучше «Ростова» (2:1).
В группе Б «Зенит» не смог ничего противопоставить «Локомотиву» (0:2), «Урал» обыграл «Химки» (2:1), ЦСКА забил два мяча «Рубину» (2:1), академия им. Коноплёва и «Уфа» сыграли вничью (0:0), а УОР № 5 смогли выиграть во встрече со «Строгино».
Фото можно посмотреть в "твиттере" РФС.
Напомним, в молодёжном первенстве произошло несколько изменений. Теперь в турнире будут участвовать не только дубли клубов РПЛ, но и четыре академии Юношеской футбольной лиги. Команды разделены на две группы по 10 команд и так сыграют два круга. Затем состоится финальный турнир: по пять лучших команд из групп определят победителя турнира, а пять худших распределят места с 11-го по 20-е.
- 11 сентября 2020
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