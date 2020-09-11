ЦСКА продлил контракт с Тикнизяном

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян продлил контракт с московским клубом.

«Сегодня «армейский» клуб заключил новое долгосрочное соглашение со своим воспитанником Наяиром Тикнизяном. Новый контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Наяир сыграл за основную команду ПФК ЦСКА 14 матчей. В стартовом составе РПЛ дебютировал в гостевом матче с «Ахматом» 30 августа. Поздравляем Тикнизяна с подписанием нового соглашения и желаем успехов в футболке красно-синих!» — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого дебютировал в сентябре 2017 года. В этом сезоне 21-летний полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, результативными действиями не отметился.