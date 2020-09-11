«ПСЖ» объявил о переходе Флоренци из «Ромы» на правах аренды с правом выкупа

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью выкупа. Сообщалось, что парижане заплатят за год аренды Флоренци € 500 тыс. «ПСЖ» сможет выкупить контракт Флоренци за € 9 млн.

«Я очень горжусь, счастлив стать игроком „ПСЖ“. Клуб является одним из крупнейших в Европе, о чём свидетельствует их выход в финал Лиги чемпионов в прошлом месяце. Я очень хочу сделать всё возможное для «Пари Сен-Жермен» и парижских болельщиков. В этом сезоне перед нами стоят серьёзные задачи, и для меня будет большим удовольствием и честью выполнить их вместе с моими новыми товарищами по команде, которые являются одними из лучших игроков мира», — цитирует Флоренци пресс-служба клуба.