Полузащитник ЦСКА Бийол может дебютировать за «Ганновер» через три дня

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол близок к переходу в «Ганновер», сообщает Sport Buzzer.
Немецкий клуб возьмёт 21-летнего словенца в аренду. Бийол взял на себя обязательство, что примет участие в матче «Ганновера» уже через три дня. 14 сентября «Ганновер» сыграет с клубом «Вюрцбургер Кикерс» в 1/32 финала Кубка Германии.
Ранее Бийол подписался на аккаунт «Ганновера» в «Инстаграме».
Опорный полузащитник пополнил ряды ЦСКА в 2018 году, когда перешёл из «Рудара» за € 400 тыс. Действующий контракт Бийола с «армейцами» рассчитан до 2023 года. Всего Яка провёл за ЦСКА 65 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
В сезоне-2020/2021 полузащитник потерял место в основном составе и вышел на замену всего четыре раза. В общей сложности Бийол провёл на поле 53 минуты, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость словенца в € 2,5 млн. Главными претендентами на Бийола являются «Ганновер» и «Анкарагюджю».
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