Ансу Фати получил травму на тренировке «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сегодня, 11 сентября, получил травму во время тренировки, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
У форварда диагностирован ушиб правого бедра. О сроках восстановления будет объявлено позже.
Фати — воспитанник «Барселоны». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Сумма отступных составляет € 170 млн, но она вырастет до € 400 млн, когда он официально перейдёт в первую команду «Барсы». Президент клуба Жозеп Бартомеу неоднократно заявлял, что «Барселона» не будет продавать Фати вне зависимости от величины суммы, предлагаемой потенциальными покупателями.
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