«Химки» объявили о подписании контракта с Исламбеком Куатом
«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим полузащитником «Оренбурга» Исламбеком Куатом, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
27-летний игрок из Казахстана пополнил ряды нового клуба на правах свободного агента. В СМИ сообщалось, что действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. В «Химках» полузащитник будет выступать под 20-м номером.
В сезоне-2020/2021 Куат ни разу не попал в заявку «Оренбурга» на матчи Футбольной национальной лиги. Полузащитник стабильно вызывается в сборную Казахстана. За национальную команду провёл 33 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Куата составляет € 1,5 млн.
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