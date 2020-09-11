Клопп: если «Ливерпуль» купит кого-нибудь, это будет действительно хороший игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба в нынешнее трансферное окно.
«Не было ни одного трансферного окна, когда подумал бы: «Если не получим этого игрока, мы не сможем начать сезон». Ни разу. Мы оказались в роскошной ситуации: если купим кого-нибудь, это будет действительно хороший игрок, а если этого не сделаем, у нас по-прежнему будут прекрасные игроки.
Клуб тратит столько же, сколько зарабатывает. Так было всегда. Не знаю, почему это сейчас так удивляет, в этом нет ничего нового. Если сможем найти подходящего игрока, то трансфер, вероятно, произойдет. Если нет, то ничего не будет», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, в нынешнее трансферное окно «Ливерпуль» приобрёл лишь одного игрока — центрального защитника Константиноса Цимикаса.
- 11 сентября 2020
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