ЦСКА, «Шахтёр» и «Интер» интересуются 30-летним форвардом «Сантоса»

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Сантоса» Мариньо, сообщает Fichajes.

30-летний футболист входит также в список потенциальных новичков миланского «Интера» и донецкого «Шахтёра». Однако на данный момент ни одна команда не решилась сделать предложение о переходе Мариньо.

Форвард провёл за «Сантос» 40 матчей, забил 17 мячей, отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость бразильца оценивается в € 2,5 млн.

Сообщалось, что ЦСКА всё ещё продолжает интересоваться полузащитником «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем. «Армейцы» увеличили предложение за футболиста, которое будет превышать € 8 млн. Отмечается, что на этот раз аргентинский клуб согласится продать футболиста.



После 6 туров чемпионата России ЦСКА занимает 5-е место, набрав 10 очков. В следующем туре «армейцам» предстоит дерби со «Спартаком». Матч состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.