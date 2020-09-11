Артета не рассчитывает на Месута Озила в новом сезоне
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на полузащитника команды Месута Озила, сообщает Bild.
Немец уже сказал, что хочет остаться в команде и не собирается переезжать. По словам Озила, он сам решит, когда нужно покинуть клуб. Напомним, соглашение «Арсенала» с хавбеком рассчитано до лета 2021 года.
Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.
Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04».
Месут Озил: если бы не хотел выигрывать трофеи, мне стоило бы перейти в «Тоттенхэм»
- 11 сентября 2020
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51
Партнерский контент