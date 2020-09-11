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Артета не рассчитывает на Месута Озила в новом сезоне

Артета не рассчитывает на Месута Озила в новом сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на полузащитника команды Месута Озила, сообщает Bild.

Немец уже сказал, что хочет остаться в команде и не собирается переезжать. По словам Озила, он сам решит, когда нужно покинуть клуб. Напомним, соглашение «Арсенала» с хавбеком рассчитано до лета 2021 года.

Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.

Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04».

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