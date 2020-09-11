Представлена новая футболка «Милана» в красно-белых цветах

Немецкий бренд Puma представил новую игровую майку итальянского «Милана» для выездных матчей.
Футболка выполнена преимущественно в белом цвете. На груди расположен рисунок в красном цвете, переходящий в красную полосу на воротнике.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Puma.
В минувшем сезоне чемпионата Италии миланская команда заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Россонери» проиграли лидеру, туринскому «Ювентусу», 17 очков.
В первом туре нового сезона Серии А «Милан» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в понедельник, 21 сентября. Начало — в 21:45 мск.
Накануне клуб продал нападающего Андре Силву в немецкий «Айнтрахт». Форвард «Милана» перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» в сентябре 2019 года на правах аренды. В обратном направлении отправился нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич.
- 11 сентября 2020
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51