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Представлена новая футболка «Милана» в красно-белых цветах

Представлена новая футболка «Милана» в красно-белых цветах
Футбол / Италия 0

Немецкий бренд Puma представил новую игровую майку итальянского «Милана» для выездных матчей.

Футболка выполнена преимущественно в белом цвете. На груди расположен рисунок в красном цвете, переходящий в красную полосу на воротнике.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Puma.

В минувшем сезоне чемпионата Италии миланская команда заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Россонери» проиграли лидеру, туринскому «Ювентусу», 17 очков.

В первом туре нового сезона Серии А «Милан» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в понедельник, 21 сентября. Начало — в 21:45 мск.

Накануне клуб продал нападающего Андре Силву в немецкий «Айнтрахт». Форвард «Милана» перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» в сентябре 2019 года на правах аренды. В обратном направлении отправился нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич.

«Милан» продал Андре Силву в «Айнтрахт»
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