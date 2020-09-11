«Зениту» предложили хавбека «Интера» Весино

Полузащитник «Интера» Матиас Весино может покинуть миланский клуб в ближайшее время, сообщает FC Inter News.

«Интер» выставил на продажу уругвайского полузащитника. Агенты предложили футболиста «Зениту», однако вероятность сделки не очень высокая. Питерцы ищут полузащитника с более атакующими характеристиками, чем у Весино. Игрок предпочёл бы перейти в английскую Премьер-лигу или испанскую Примеру.

«Зенит» связывался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго де Паулем. «Удинезе» оценивает полузащитника в € 35 млн.



Сообщалось, что «Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу. Петербургский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего хорвата, «Кальяри» запросил за футболиста € 25 млн.



В СМИ также появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключил внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».