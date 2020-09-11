Названы траты клубов РПЛ на молодёжный футбол. «Краснодар» и «Зенит» — в лидерах

Клубы Российской Премьер-Лиги в 2019 году потратили на молодёжный футбол € 38,04 млн, сообщил член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек в «Фейсбуке».

51% всех расходов, или € 19,44 млн, приходится на «Краснодар» и «Зенит». Краснодарский клуб потратил на молодёжный футбол € 11,4 млн, петербургский — € 8 млн. На третьем месте — ЦСКА (€ 3,2 млн), на четвёртом — «Спартак» (€ 3 млн). Пятёрку замыкает «Локомотив» (€ 2,7 млн).

€ 2,83 млн составляют средние расходы в год одного клуба РПЛ. 10 клубов из 16 потратили менее 5% бюджета на молодёжный футбол.

Фото: «Фейсбук» Алексея Киричека

«Расходы ведущих клубов Премьер-Лиги сопоставимы с расходами европейских коллег, а иногда и превышают их, однако европейские трансферы доморощенных российских футболистов всё ещё редки: Головин и вот сейчас — Миранчук», — отмечает Киричек. К примеру, амстердамский «Аякс» в прошлом году потратил на академию € 6 млн.