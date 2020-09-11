Серхио Рамос показал, как тренирует игру головой

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос на свой странице в «Инстаграме» выложил видео тренировки.

Испанский футболист показал, как тренирует игру головой. «Всегда на 100%», — подписал Рамос видеоролик.

Рамос вышел на 1-е место по количеству голов среди защитников в истории национальных команд. Защитник сделал дубль в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины (4:0). Таким образом, на счету футболиста стало 23 мяча в составе сборной Испании. По этому показателю он обогнал аргентинского защитника Даниэля Пассареллу (22) и возглавил список бомбардиров. В статистику включены футболисты, игравшие только на позиции защитника.



Напомним, Серхио Рамос забил первый гол на 3-й минуте, реализовав пенальти. На 26-й минуте оформил дубль.