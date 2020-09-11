«Фулхэм» арендовал у «Торино» защитника сборной Нигерии
Защитник «Торино» и сборной Нигерии Ола Айна перешёл в «Фулхэм» на правах аренды, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
По окончании аренды «Фулхэм» имеет право активировать опцию выкупа футболиста.
«Очень взволнован. Мне выпала честь играть за такой клуб. Это потрясающе — снова оказаться ближе к семье, в столице, где я родился и вырос.
Здесь есть отличные ребята. Чувствую себя очень комфортно. Мои полезные качества? Я довольно быстр и люблю атаковать, но также люблю помогать команде и делать всю грязную работу, отдаваться насколько возможно», — цитирует Айну пресс-служба клуба.
Ола является воспитанником «Челси». Защищал цвета синих с 2015 по 2019 год. Дважды уходил в аренду.
Кенни Тете, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Лиона» в «Фулхэм»
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