Казанский: Кононов срочно вернулся в Москву. У него большое горе в семье

Комментатор Денис Казанский рассказал, почему главный тренер «Риги» Олег Кононов временно покинул команду.
«Возвращается ли Кононов в РПЛ? Нет. У него большое горе в семье. Кононов срочно вернулся в Москву. Клуб его отпустил. Ни о каком расторжении контракта и возвращении в РПЛ речи не идёт», — написал Казанский на своей странице в «Твиттере».
В «Риге» сообщали, что Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. В матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс.
Команда Кононова после 17 туров лидирует в чемпионате Латвии, опережая рижский РФШ на 2 очка.
Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2014/2015.
- 11 сентября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15