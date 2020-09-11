Казанский: Кононов срочно вернулся в Москву. У него большое горе в семье

Комментатор Денис Казанский рассказал, почему главный тренер «Риги» Олег Кононов временно покинул команду.

«Возвращается ли Кононов в РПЛ? Нет. У него большое горе в семье. Кононов срочно вернулся в Москву. Клуб его отпустил. Ни о каком расторжении контракта и возвращении в РПЛ речи не идёт», — написал Казанский на своей странице в «Твиттере».

В «Риге» сообщали, что Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. В матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс.



Команда Кононова после 17 туров лидирует в чемпионате Латвии, опережая рижский РФШ на 2 очка.



Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2014/2015.