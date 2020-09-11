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Фоден провёл первую тренировку с «Манчестер Сити» после отстранения от матчей за сборную

Фоден провёл первую тренировку с «Манчестер Сити» после отстранения от матчей за сборную
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден провёл первую тренировку с командой после отстранения от матчей сборной Англии, сообщает The Telegraph.

Хавбек прошёл тестирование на коронавирус в четверг, 10 сентября, и после получения отрицательного результата на следующий день приступил к работе с остальными игроками «горожан». Ожидается, что завтрашнюю тренировку 20-летний футболист проведёт в полном объёме.

Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд были пойманы на нарушении правил карантина во время матчей Лиги наций УЕФА. После гостевого матча с Исландией (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. Это стало известно после того, как гостьи футболистов поделились в соцсети видео из номера.

Кейн заступился за Фодена и Гринвуда, отстранённых от сборной Англии
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