Тренер «Ахмата» — о «Сочи»: нам удавалось добывать результат в матчах с командами Федотова

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура РПЛ с «Сочи».

«Продуктивно провели мини-сбор, поработали над новыми системами игры. Привели ребят в более-менее единое состояние, хотя сборники, конечно, немного выпали из процесса, но обкатали молодых футболистов. Ребята приехали из своих сборных в хорошем настроении, но в разном состоянии.

Ризван Уциев и Анхель Вилькер готовятся к матчу. Процесс восстановления после травмы индивидуальный, кто-то сознательно бережёт себя, не идёт в борьбу. Мы это понимаем и не форсируем события.

Команды Федотова всегда играют с тремя центральными защитниками, но нам удавалось добывать результат. Ждём очень интересной игры с тактически сильным тренером. Надеюсь, мы будем не слабее тактически", — сказал Нагайцев в интервью пресс-службе клуба.

Встреча «Ахмата» с «Сочи» пройдёт завтра, 12 сентября. Начало — в 19:00 мск.