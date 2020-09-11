Тренер «Ахмата» — о «Сочи»: нам удавалось добывать результат в матчах с командами Федотова

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура РПЛ с «Сочи».
«Продуктивно провели мини-сбор, поработали над новыми системами игры. Привели ребят в более-менее единое состояние, хотя сборники, конечно, немного выпали из процесса, но обкатали молодых футболистов. Ребята приехали из своих сборных в хорошем настроении, но в разном состоянии.
Ризван Уциев и Анхель Вилькер готовятся к матчу. Процесс восстановления после травмы индивидуальный, кто-то сознательно бережёт себя, не идёт в борьбу. Мы это понимаем и не форсируем события.
Команды Федотова всегда играют с тремя центральными защитниками, но нам удавалось добывать результат. Ждём очень интересной игры с тактически сильным тренером. Надеюсь, мы будем не слабее тактически", — сказал Нагайцев в интервью пресс-службе клуба.
Встреча «Ахмата» с «Сочи» пройдёт завтра, 12 сентября. Начало — в 19:00 мск.
- 11 сентября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15