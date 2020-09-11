«Монако» объявил о подписании контракта с 32-летним голкипером Манноне

Итальянский вратарь Вито Манноне подписал двухлетний контракт с «Монако» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт французского клуба.
«Я горжусь тем, что присоединился к «Монако» и имею возможность открыть для себя новый чемпионат. Я очень рад присоединиться к этому талантливому коллективу. Не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде и изо всех сил постараюсь помочь клубу достичь поставленных целей», — цитирует Манноне пресс-служба клуба.
Вито — выпускник академии лондонского «Арсенала». Защищал цвета «канониров» с 2006 по 2013 год, трижды уходя в аренду (в «Барнсли» и дважды в «Халл Сити»). Затем голкипер продолжил свою карьеру в «Сандерленде» (с 2013 по 2017 год), оттуда перешёл в «Рединг». Дважды уходил в аренду — в «Миннесоту Юнайтед» и «Эсбьерг».
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