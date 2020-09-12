«Милан» купил голкипера «Лиона» за € 500 тысяч

Румынский голкипер «Лиона» Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру в «Милане». По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 500 тысяч.
Тэтэрушану перешёл в «Лион» летом 2019 года. До этого он выступал за французский «Нант», итальянскую «Фиорентину», румынские «Стяуа» и «Глорию». В активе 34-летнего Тэтэрушану 68 матчей за сборную Румынии.
Ранее «Милан» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Андре Силвы в «Айнтрахт». Сумма трансфера не разглашается. Андре Силва перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» в сентябре 2019 года на правах аренды. В обратном направлении отправился нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич. В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги португальский нападающий принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 12 сентября 2020
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08