«Милан» купил голкипера «Лиона» за € 500 тысяч

Румынский голкипер «Лиона» Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру в «Милане». По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 500 тысяч.

Тэтэрушану перешёл в «Лион» летом 2019 года. До этого он выступал за французский «Нант», итальянскую «Фиорентину», румынские «Стяуа» и «Глорию». В активе 34-летнего Тэтэрушану 68 матчей за сборную Румынии.

Ранее «Милан» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Андре Силвы в «Айнтрахт». Сумма трансфера не разглашается. Андре Силва перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» в сентябре 2019 года на правах аренды. В обратном направлении отправился нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич. В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги португальский нападающий принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 12 голов и отдал 4 результативные передачи.