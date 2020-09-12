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«Спасибо за концерт». Акинфеев опубликовал фото с Агутиным

«Спасибо за концерт». Акинфеев опубликовал фото с Агутиным
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с известным певцом, автором и композитором Леонидом Агутиным.

«Спасибо за концерт», — написал Акинфеев.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. За карьеру вратарь провёл 641 матч, пропустил 562 мяча и сыграл 276 встреч на ноль. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Игорь завершил карьеру на международном уровне в 2018 году.

В следующем туре РПЛ ЦСКА примет «Спартак». Матч состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасёв.

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