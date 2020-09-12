Коман: «Бавария» — фаворит в матче с «Севильей», но они обыграли сильный «Интер»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в Суперкубке УЕФА.
«Мы фавориты, но у „Севильи“ очень хорошая команда. Они отлично владеют мячом, обыграли сильный „Интер“. Снова играть с болельщиками будет потрясающе. Скучаю по ним и по этой атмосфере», — приводит слова Комана «Твиттер» Bayern & Germany.
Мюнхенская «Бавария», победитель Лиги чемпионов сезона-2019/2020, поборется с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. Матч состоится в Будапеште (Венгрия) 24 сентября.
В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль».
Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы.
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