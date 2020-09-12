Милик решил остаться в «Наполи» и привёл в ярость руководство клуба

Нападающий Аркадиуш Милик неожиданно сказал «Наполи», что хочет остаться в клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Сообщается, что заявление поляка привело руководство клуба в ярость, а также поставило в неловкое положение «Рому» и «Ювентус».
Согласно итальянским СМИ, игрок сборной Польши решил, что его не заинтересовали варианты от «Ромы» и «Тоттенхэм Хотспур». Милик предпочёл бы остаться в Неаполе. Его контракт истекает в 2021 году.
Ранее главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сказал, что если Аркадиуш откажется уйти, то ему будет нелегко, потому что клуб уже подписал двух нападающих и для поляка нет места.
В минувшем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 25 матчей в итальянской Серии А и забил 11 голов. «Наполи», набрав 59 очков по итогам сезона, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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