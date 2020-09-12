КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Лионеля Месси за сборную Аргентины

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию 33-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Sify со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что Лионель Месси получил красную карточку в матче за 3-е место на Кубке Америки-2019 между Аргентиной и Чили (2:1) за потасовку с Гари Меделем.

Президент АФА (Аргентинская футбольная ассоциация) Клаудио Тапиа направил КОНМЕБОЛ запрос об отмене отстранения игрока сборной Аргентины Лионеля Месси. Президент организации Алехандро Доминго подтвердил, что срок отстранения истёк, по прошествии 1 года со срока вынесения дисквалификации, и 33-летний форвард доступен для заявки в ближайших официальных матчах.

Ранее из-за полученной дисквалификации Месси пропустил товарищеские игры со сборными Мексики, Чили и Германии, однако теперь сможет принять участие в играх с Эквадором (8 октября) и Боливией (13 октября).