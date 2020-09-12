Ляказетт: я не собираюсь уходить из «Арсенала»
Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт опроверг слухи о своём уходе из лондонского клуба.
«Я подписал с „Арсеналом“ контракт на пять лет для того, чтобы выигрывать трофеи вместе с этим клубом. Спустя два года после перехода я доволен тем, как у меня складываются дела в команде. Мне нравится работать с главным тренером Микелем Артетой, и я никуда не собираюсь уходить из „Арсенала“, — приводит слова Ляказетта L'Equipe.
Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего француза заинтересован мадридский «Атлетико», готовый помимо денег отдать за игрока Тома Лемара, Анхеля Корреа или Витоло. В чемпионате Англии сезона-2019/2020 Ляказетт провёл за «Арсенал» 30 матчей и забил 10 мячей.
Агент Зинченко высказался о возможном переходе украинца в «Наполи»
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