Медведев не вышел в финал US Open, «Зениту» предложили игрока «Интера». Главное к утру

Медведев не вышел в финал US Open, «Зенит» может подписать хавбека «Интера», «Торонто» вылетел из плей-офф НБА. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Россиянин Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму и не вышел в финал US Open, второй финалист — немец Александр Зверев.

2. «Зениту» предложили хавбека «Интера» Матиаса Весино.



3. Несмотря на гол Михаила Сергачёва, «Тампа» уступила «Айлендерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

4. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» сложил свои полномочия.

5. Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд стали чемпионками парного US Open.

6. Баскетбольный ЦСКА разгромил «Автодор» и выиграл Кубок Невы.

7. Четыре матча «Йокерита» в КХЛ перенесены после игры с «Нефтехимиком», у четырёх игроков которого обнаружили COVID-19.

8. На яхту завершившего карьеру Конора Макгрегора прибыли допинг-офицеры.