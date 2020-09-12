Медведев не вышел в финал US Open, «Зениту» предложили игрока «Интера». Главное к утру

Медведев не вышел в финал US Open, «Зенит» может подписать хавбека «Интера», «Торонто» вылетел из плей-офф НБА. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Россиянин Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму и не вышел в финал US Open, второй финалист — немец Александр Зверев.
2. «Зениту» предложили хавбека «Интера» Матиаса Весино.
3. Несмотря на гол Михаила Сергачёва, «Тампа» уступила «Айлендерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
4. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» сложил свои полномочия.
5. Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд стали чемпионками парного US Open.
6. Баскетбольный ЦСКА разгромил «Автодор» и выиграл Кубок Невы.
7. Четыре матча «Йокерита» в КХЛ перенесены после игры с «Нефтехимиком», у четырёх игроков которого обнаружили COVID-19.
8. На яхту завершившего карьеру Конора Макгрегора прибыли допинг-офицеры.
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