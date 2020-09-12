«Барселона» планирует арендовать Эктора Бельерина

«Барселона» намерена арендовать защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Marca.



По информации источника, каталонский клуб не готов потратить на трансфер 25-летнего испанского футболиста € 25 млн и хочет взять защитника в аренду на один сезон.



Бельерин перешёл в лондонский «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе) и забил 1 мяч. Контракт испанского футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года.

«Барселона» в 38 матчах набрала 82 очка и заняла 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал» (87).