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Президент «Урала»: работаем над созданием академии клуба

Президент «Урала»: работаем над созданием академии клуба
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб работает над созданием собственной академии.

«Уже не раз говорил, мечтаю, чтобы в матче Лиги чемпионов вышло 11 наших воспитанников. Сейчас работаем над созданием академии. Летом следующего года планируем выполнить эту задачу. Первые шаги трансферной политики нового совета директоров вы уже видели. Впереди много работы. Ведём поиски нападающего», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

«Урал» набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Спартак» (14). В 7-м туре чемпионата России екатеринбургский клуб сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится сегодня, 12 сентября.

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